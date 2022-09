Incident na Federerovom oproštaju: Zapalio se muškarac

Spektakl u Londonu, na kojem se Roger Federer oprašta od aktivnog igranja tenisa, nakratko je zasjenio incident kada se nepoznati muškarac zapalio.

Tijekom susreta Stefanosa Tsitsipasa i Diega Schwartzmana jedan posjetitelj sišao je s tribina na teren i tom se prilikom zapalio.

Prema pisanju medija, mladić je prosvjedovao protiv privatnih letova u Ujedinjenom Kraljevstvu.

On je navodno ekološki aktivista, kao i djevojka koja se na Roland Garrosu vezala za mrežu. Na majici je pisalo “End UK private jets”.

BREAKING: Reportedly a climate change protester has set himself on fire at the tennis court at Laver Cup on Roger Federer's last day as a professional playerpic.twitter.com/NmHqvQ8nIm