Đoković protiv Murraya: “Igram s umjetnim kukom, nemam šanse u tom meču”

Izvor: Glyn KIRK / AFP

Nekadašnji i sadašnji svjetski teniski 'broj 1', 34-godišnjaci Andy Murray i Novak Đoković, u četvrtak će u osmini finala turnira Masters 1000 serije u Madridu odigrati prvi meč poslije više od pet godina.

Đoković je do njega stigao pobijedivši i 18. put u karijeri Francuza Gaela Monfilsa sa 6-3, 6-2, dok je Murray (ATP – 78.), koji igra s pozivnicom organizatora, svladao 14. nositelja Kanađanina Denisa Shapovalova sa 6-1, 3-6, 6-2.

U kratkom intervjuu na terenu neposredno nakon tog dvoboja, Murray se osvrnuo na nadolazeći, 37. međusobni dvoboj sa Đokovićem, a prvi nakon finala u Dohi 2017.

“U teoriji ne bih trebao imati nikakve šanse u tom meču. On je svjetski ‘broj 1’, a ja igram s umjetnim kukom, tako da ne bih trebao imati šansu. No, to je odlična prilika da vidim u kakvoj sam formi i da ponovno zaigram protiv njega”.

Đoković vodi 25-11 u međusobnim dvobojima, a slavio je i u jedinom koji su odigrali u španjolskoj prijestolnici, finalu madridskog Mastersa 2016.

“Vodili smo mnoge velike bitke tijekom godina na nekim od najvećih svjetskih turnira. Mislim da smo igrali u finalima na sva četiri Grand Slam turnira, igrali smo i ovdje u finalu, ali dugo vremena nisam imao priliku igrati protiv njega. Nisam znao hoću li ikada više dobiti tu priliku, tako da ću uživati, imati fantastičan pristup u meču, dati sve od sebe i vidjeti gdje sam”, poručio je Murray koji je protiv Shapovalova, 16. tenisača svijeta, pokazao da još uvijek može igrati na visokoj razini.

“Naporno sam trenirao zadnji pet tjedana i doveo se u dobru formu. Moje je kretanje mnogo bolje nego na početku sezone, što je za moju igru ogromna razlika. Dopušta mi da donosim različite odluke na terenu”, zaključio je Murray.

