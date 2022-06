Srpski tenisač Novak Đoković neće dobiti izuzeće za sudjelovanje na US Openu, a tu odluku Teniskog saveza SAD-a kritizirao je američki tenisač Tennys Sandgren.

“Prilično je sramotno što se USTA neće boriti da Novak dobije izuzeće. Nije iznenađenje to što vlada ne mijenja svoju zastarjelu politiku. Ja mogu igrati, a on ne? Smiješno”, napisao je Sandgren na Twitteru.

Pretty shameful that the USTA won’t fight for an exemption for Novak



No surprise the government hasn’t changed it’s archaic policy



I can play but he can’t? Ridiculous