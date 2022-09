Ajla Tomljanović poslala Serenu Williams u mirovinu

Podijeli:







Izvor: JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bivša prva tenisačica svijeta Amerikanka Serena Williams odigrala je zadnji meč u karijeri, u trećem kolu US Opena bolja je od nje nakon više od tri sata igre sa 7-5, 6-7 (4), 6-1 bila Hrvatica koja igra pod australskom zastavom Ajla Tomljanović.

Unatoč porazu 24.000 navijača na stadionu Arthur Ashe nakon više od tri sata igre ipak je slavilo 40-godišnju Williams, osvajačicu 23 grand slam turnira i šesterostruku pobjednicu US Opena, kao pobjednicu.

Amerikanka tako ipak nije uspjela završiti put do 24. grand slam naslova kojim bi se izjednačila s rekordom svih vremena Australke Margaret Court.

Za Williams, koja će prvi put od svog debija na US Openu 1998. godine propustiti osminu finala US Opena, to je bio posljednji grand slam meč u karijeri. Ona je već tjednima prije dolaska u New York najavila kraj karijere.

Nakon meča Williams, koja je svoj posljednji grand slam naslov osvojila 2017., rekla je da ne planira promijeniti svoju odluku o prekidu karijere, ali da se “nikad ne zna”. Nakon poraza već se osvrnula na život nakon završetka karijere i “drugačiju Serenu”.

“Sada sam spremna biti mama i istražiti što je drugačija verzija Serene. Tehnički, još sam jako mlada pa bih htjela uživati ​​u životu dok još mogu hodati”, dodala je.

