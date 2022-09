Statistika ne laže: Haaland prešišao i Messija i Ronalda!

Podijeli:







Izvor: CRISTINA QUICLER / AFP

Uspješnim debijem u Ligi prvaka u dresu Manchester City Erling Haaland nastavio je nestvarnu seriju golova...

Naravno, nitko realan ne može reći da je mladi Norvežanin bolji od Lea Messija i Cristiana Ronalda, ali statistički, njegovi golgeterski rezultati na početku karijere djeluju nestvarno.

Haaland je u utorak odigrao svoj 20. meč u Ligi prvaka i već je stigao do brojke od 25 golova u ovom natjecanju! Tu se računaju i prethodne partije i golovi za Salzburg i Borussiju Dortmund.

Usporedbe radi, Cristiano Ronaldo u prvih 20 utakmica u Ligi prvaka nije postigao NIJEDAN gol, dok je Messi bio strijelac osam puta.

Treba li podsjećati da su u međuvremenu Portugalac i Argentinac postali uvjerljivo najbolji strijelci u povijesti Lige prvaka. Cristiano Ronaldo je prvi sa 140 golova, Messi drugi sa 125, treće mjesto dijele Robert Lewandowski i Karim Benzema s po 86 golova.

Također, treba dodati da je Haaland za svaki od dosadašnjih klubova debitirao golom u Ligi prvaka. Tako je bilo u dresu Salzburga, zatim Borussije Dortmund i sad za City.

Do sada je za Građane odigrao osam utakmica i postigao 12 golova (10 u Premier ligi). Dao je gol na svakih 54 minuta!

Sad zvuče smiješno oni koji su tvrdili da se Haaland neće uklopiti u Guardiolin sistem. Ispostavilo se da je bio potreban upravo jedan takav igrač, koji finalizira posao brojnih majstora s loptom u timu Cityja na čelu sa sjajnim Kevinom De Bruyneom.

Haaland je također postao četvrti igrač koji je postigao gol na svom debiju u Ligi prvaka za najmanje tri različita kluba, nakon Fernanda Morientesa (četiri kluba), Javiera Saviole i Zlatana Ibrahimovića.

Ima i onih koji kažu da je prošlo vrijeme Messija i Cristiana Ronalda i da su sad glavni igrači Haaland i Kylian Mbappe. Mladi Francuz je također zablistao u utorak i postigao dva gola u pobedi PSG-a u derbiju prve runde protiv Juventusa (2:1).

Ali Haaland je u utorak prestigao i Mbappea u jednom statističkom podatku. Postao je najmlađi igrač s 25 datih golova u Ligi prvaka. Do sada je rekoder bio mladi Francuz, kojemu je to uspjelo s 22 godine i 80 dana, a Norvežanin je utorak stigao do te brojke s 22 godine i 47 dana.

