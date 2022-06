Srpska javnost pobjesnila je zbog karikature koju je objavila FIFA, a kojom najavljuje Svjetsko prvenstvo u Kataru

Na karikaturi se nalaze 32 nogometaša, svaki predstavlja jednu reprezentaciju.

Tako na njoj Cristiano Ronaldo i Lionel Messi zajedno igraju igricu, a hrvatski kapetan Luka Modrić stoji prekriženih ruku… No jedna scena razljutila je naše susjede.

Naime, srpskog kapetana Dušana Tadića grli vođa Švicarske, Granit Xhaka. I to je Srbima zasmetalo, jer je za njih švicarski reprezentativac albanskog porijekla omražen. Razlog? Zato što golove slavi pokazujući simbole ‘dvoglavog orla’, prenosi tportal.

‘FIFA šokirala Srbiju’, piše Alo, a za Xhaku navode da je mučki provokator.

Slično piše i Kurir: ‘Provokacija ili veliki gaf. FIFA objavila karikaturu na kojoj albanski provokator grli kapetana Tadića’.

Who are you most looking forward to watching at the World Cup this year? 💭 #Qatar2022 is calling! 🏆 pic.twitter.com/xg68Bz4ipH