Serena Williams: Završio je posljednji ples najveće

Izvor: REUTERS/Shannon Stapleton

Jedna od najboljih tenisačica svih vremena, možda i najbolja, Serena Williams, karijeru je završila porazom u trećem kolu US Opena, porazom od Australke Ajle Tomljanović.

Tomljanović je u sjajnom duelu na prepunom Arthur Asheu slavila nakon velikog preokreta 5-7, 7-6 (7-4), 6-1, nakon nešto više od tri sata igre. Serena je prethodno u posljednjem gemu uspjela spasiti pet meč lopti tenisačice hrvatskog podrijetla.

“Pokušala sam, ali je Ajla igrala mnogo bolje”, rekla je Williams nakon meča.

“Hvala svima koji su bili uz mene svih ovih godina, desetljeća. Hvala mojim roditeljima, oni zaslužuju sve. Ovo su suze radosnice. Hvala Venus, ona je jedini razlog zašto je Serena Williams ikad postojala. Bila je ovo zabavna vožnja, nevjerojatno putovanje na kojemu sam bila. Izuzetno sam zahvalna”, poručila je Williams.

Još prije nekoliko tjedana Williams je poručila kako će US Open biti posljednji turnir u njenoj karijeri, a usprkos tome što ove sezone nije igrala mnogo, uz podršku navijača uspjela je stići do trećeg kola. Slavila je protiv Crnogorke Danke Kovinić na startu, zatim je izbacila drugu nositeljicu Anett Kontaveit, da bi joj na put stala Tomljanović koja igra sezonu karijere. Australku u četvrtom kolu u New Yorku čeka duel s Ljudmilom Samsonovom koja je prethodno eliminirala Aleksandru Krunić.

Prvi međusobni duel Serene Williams i Tomljanović bio je spektakularan i prikladan za kraj jedne velike karijere. Tomljanović je došla do svog najboljeg plasmana na US Openu, a ovaj meč označio je i kraj karijere tenisačice koju mnogi s pravom smatraju najboljom svih vremena.

Serena Williams je u gotovo dva desetljeća dugoj karijeri osvojila 23 Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji. Četiri puta je osvajala olimpijske medalje, bila je pobjednica Fed Cupa i u gotovo dva desetljeća dugoj karijeri 73 puta osvajala titule.

