Prosvjedi zbog Đokovića u New Yorku: “Ovo nema smisla, stanimo uz Novaka”

Najbolji srpski tenisač Novak Đoković ne sudjeluje na ovogodišnjem izdanju US Opena zbog zabrane za strane državljane koji nisu cijepljeni da uđu na teritorij SAD-a.

Međutim, srpski tenisač bio je jedna od glavnih tema prvog dana posljednjeg grend slam turnira u sezoni s obzirom na to da su zbog njega organizirani prosvjedi ispred kompleksa gdje se održava turnir.

Deseci ljudi šetalo je s transparentima i uzvikivalo Đokovićevo ime.

“Nema smisla, stanimo uz Novaka”, pisalo je na jednom od transparenata.

"Why are we still closed? why is the US still closed? Where is Novak?" protester shouts at the crowds walking into the US Open today.



Protest outside US Open in Queens, NY for Novak Djokovic - "End All Travel Mandates"



Video by Steve Sanchez (FNTV https://t.co/MKhP0Go9IL) pic.twitter.com/wLTXOYlrJu