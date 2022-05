Podijeli:







Izvor: N1 / F.Z.

Na sarajevskom groblju Bare danas će biti upriličen posljednji ispraćaj legendarnog Straussa s Grbavice, Ivica Osima. Prije toga, od njega su se oprostili obitelj i prijatelji. U Sarajevo su zbog toga stigli Dušan Bajević, Dragan Stojković Piksi, Mehmed Baždarević, Faruk Hadžibegić, ali i mnogi drugi…

Na komemoraciji se od Osima oprostila i gradonačelnica Sarajeva, Benjamina Karić.

“Bio si najbolji Sarajlija diljem planete. Sve gradove svijeta Osim je volio, ali svoje Sarajevo najviše. Sve dobre ljude planeta je grlio, ali svoje Sarajlije najsrdačnije. Podnio je ostavku u Beogradu jer se na pravdi Boga napada njegov grad, njegovo Sarajevo. Taj čin treba ostati našoj djeci u udžbenicima kako se izrasta u velike ljude. … Dragi čovječe, ostajemo u tuzi, ali ćemo te vječno pamtiti. Ostaješ u vrhu gromada čiji su stavovi bili svim ljudima, bez obzira na pripadnost poticaj i potpora za život. Sve što si činio bilo je za dobrobit zajednice. Neka ti je laka bosanska zemlja koju samo gromade kao ti mogu vratiti u vrh”, rekla je Karić.

Bivši izbornik bh. reprezentacije Mehmed Baždarević održao je emotivan govor kojim se oprostio od legendarnog Švabe. “Uvijek je govorio da smo mogli dati više našem Želji, našoj djeci”, rekao je Baždarević.

U Sarajevo je stigao i Zvonimir Boban, koji je na komemoraciji otkrio da je s Osimom imao prisan, očinski odnos i kako ga je Osim zvao ‘Zvonce’.

“Bio je dobar, drag, naš čovjek! Bez obzira na to što je postigao ostao je čovjek raja. Uz svu poemu, svu ironiju ostao je jedinstven. Njegov trag nikad neće biti izbrisan. Nismo svjesni hoćemo li se sresti tamo gore, ali svi imamo odgovornost da njegova pojava, nauk, ostanu tu i dalje. Bio je moj prvi trener, zvali smo ga šefe. On nas je opuštao, njegova pojava je bila primjer. Kao trener tražio je puno, nije imao popusta ni za koga. Svima je bilo isto. Naučio nas je respektirati sve, odredio je mnoge karijere na svjetskom nivou. To je od nas učinilo boljim ljudima i profesionalcima. Hvala mu na svemu, to nema cijene”, rekao je Boban.

“Zvao me je Zvonce, bilo je tako blisko i očinski. Hvala Vam na svemu, neka vam je laka bosanska, sarajevska zemlja. Počivaj u miru Šefe!”, rekao je Boban.

