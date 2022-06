Devin Haney objedinio sve naslove u lakoj kategoriji

Podijeli:







Izvor: William WEST / AFP

Američki 23-godišnji boksač Devin Haney postao je neosporni svjetski prvak u lakoj kategoriji pobijedivši Australca Georgea Kambososa jednoglasnom odlukom sudaca u borbi koja je održana u nedjelju pred 41.129 gledatelja na Docklands stadionu u Melbourneu.

Aktualni prvak po verziji WBC svojom je 28. profesionalnom pobjedom (28-0) preoteo 28-godišnjem Australcu pojaseve svjetskog prvaka po WBA, IBF i WBO verziji te tako postao prvim neospornim kraljem lake kategorije u protekle 32 godine, od Pernella Whitakera koji je to postao 1990.

No, Haney je nadmašio svog prethodnika, jer je prvi u “eri četiri pojasa” (od 2004.) koji je objednio sve naslove i tako stigao u društvo sedmorice bosačkih profesionalaca koji su to uspjeli učiniti prije njega u ostalim težinskim kategorijama. Terence Crawford i Josh Tayloru su to uspjeli napraviti u superlakoj kategoriji, Jermell Charlo u supervelteru, Bernard Hopkins i Jermain Taylor u srednjoj, Saul ‘Canelo’ Alvarez u supersrednjoj te Oleksandr Usik u poluteškoj kategoriji.

Unatoč glasnoj podršci za njegovog suparnika, Haney je kontrolirao borbu od početka do kraja što se pokazalo i u bodovanju trojice sudaca koji su jednoglasno presudili da je Amerikanac bio bolji: dvojica su bodovala borbu 116-112, a jedan 118-110 u korist američkog boksača.

“Ovo je ostvarenje sna. Držao sam se plana. Plan je bio udarati i ne biti udaren, što sam uspio činiti veći dio meča”, izjavio je 23-godišnji Haney koji je Georgeu Kambososu nanio prvi profesionalni poraz u njegovoj 21. borbi.

“Ponovit ćemo ovo. Moram uvesti neke nove stvari, ali mislim da je i ova borba bila vrlo neizvjesna”, poručio je 28-godišnji Australac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.