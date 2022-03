Zlatko Dalić: Trebali smo ranije riješiti utakmicu

Podijeli:







Izvor: Igor Kralj/PIXSELL

Trebali smo i ranije riješiti utakmicu u svoju korist, kazao je za na konferenciji za novinare Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić poslije remija (1-1) sa Slovencima u Dohi.

“Žao mi je što smo primili taj pogodak u zadnjoj minuti jer smo dominirali, ali taj remi dovoljan nam je za drugu jakosnu skupinu u ždrijebu Svjetskog prvenstva. Trebali smo i ranije riješiti utakmicu u svoju korist, bilo je puno dobrih stvari, nedostajalo je protoka lopte, bržeg pasa, dubine, ali zadovoljan sam. Idemo se pripremiti za iduću utakmicu. Ovo nam je provjera za sve ono što nas čeka u lipnju”, kazao je Dalić, koji se osvrnuo na novi sustav igre 3-5-2, kazavši da će ga usavršiti.

“Isprobavali smo način igre kojim nismo prije igrali, nedostajalo je i realizacije, no dobili smo što smo htjeli – neke smo igrače odmorili, neke provjerili; to je bio cilj, odigrati dobru utakmicu. Išli smo na pobjedu, uvijek želimo dobiti, a Hrvatska će na Svjetskom prvenstvu pokazati svoju kvalitetu. Možemo taj sustav koristiti i na Svjetskom prvenstvu. Imamo kvalitetu, imamo igrače, samo su naši stoperi manje koristili prazan prostor i dubinu – ipak, prvi je put i razumijem to. Obrana je bila dobra, suparniku nismo dopustili gotovo ništa. Unaprijedit ćemo sustav, koristit ćemo ga i protiv Bugarske”.

O primljenom pogotku u 91. minuti Dalić je rekao da će analizirati postavljanje kod udarca s kuta jer to nije bilo dobro.

“Bila je to loša reakcija kod udarca iz kuta, no poslije šest zamjena postojala je konfuzija tko gdje stoji. Nismo dobro stajali već u postavci kod kornera, zato je suparnik uzeo dominantan skok. Ipak, bolje da se to dogodilo sada nego kasnije”

U utorak Hrvatska igra protiv Bugarske u Dohi.

“Mijenjat ću postavu protiv Bugarske, moram dobiti odgovore, moram dati šansu svima. Vjerujem da će svoj doprinos dati svi koji će igrati u utorak. Došli smo osjetiti atmosferu, to je dobro za nas, kako bismo znali kasnije reagirati. Pongračić je odigrao jako dobro, ima sigurnost, dobru kontrolu u iznošenju lopte. Budimir je puno radio, bio aktivan u fazi obrane, nedostajalo mu je reakcije na centaršuteve jer se mora naći u završnici. Jakić je možda bio malo indisponiran, drugačiji je dojam u reprezentaciji. Imao je obrambeni zadatak da zatvori Modrića i Kovačića, što je odradio dobro, ali imao je problem s tehnikom prijenosa lopte. S vremenom će biti bolji”, kazao je Dalić na konferenciji za novinare.

