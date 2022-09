Zlatko Dalić: Nemam nedoumica za Katar

Podijeli:







Izvor: FRANCK FIFE / AFP

Nemam nedoumica za Katar, kazao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić uoči završnice Lige nacija i utakmica protiv Danske i Austrije.

“Vatreni” će prvo ugostiti Dansku na Maksimiru 22. rujna (20.45 sati), a protiv Austrije igrat će tri dana kasnije na stadionu Ernst Happel u Beču (20.45 sati).

Uoči zadnja dva kola Hrvatska sa sedam bodova drži drugo mjesto u skupini, iza vodeće Danske koja ima devet bodova. Treća je Austrija sa četiri boda, a posljednji su svjetski prvaci i branitelji naslova pobjednika Lige nacija Francuzi s dva boda.

“Nakon tri mjeseca ponovno smo se okupili, očekuju nas dvije važne utakmice. Svi igrači bi danas trebali doći, nadam se zdravi i spremni. Jedino Erlić ima problema s mišićem, no doći će pa ćemo vidjeti kakvo je njegov stanje”, kazao je u uvodu Dalić na novinarskoj konferenciji u hotelu Sheraton.

Hrvatska bi s dvije pobjede osigurala prvo mjesto i plasman na završni turnir Lige nacija koji je na rasporedu u lipnju iduće godine. Hrvatska do “Final Foura” može i u drugim kombinacijama, a bod joj je potreban da bi sigurno izbjegla posljednje mjesto koje vodi u Ligu B.

“Došli smo u situaciju biti prvi, što bi bilo sjajno. Očekuju nas dvije važne utakmice, a ona protiv Danske će biti ključna. Plasman u Ligi nacija je važan i zbog ždrijeba za Europsko prvenstvo, ali i kao pripreme za Katar. Iskreno nemam nekih nedoumica za Katar, to je to. Pokušat ćemo u ovih sedam dana posložiti par stvarčica i da riješimo neke nedoumice,” dodao je Dalić.

Hrvatski strateg je do ove sezone često kritizirao Ligu nacija, no ove sezone se situacija okrenula.

“Govorio sam da Liga nacija nije moje natjecanje, imali smo poraze i teške utakmice, to me frustriralo. Smetalo me što smo u lipnju igrali četiri utakmice u 10 dana, što je previše. Sada smo sami sebi stvorili priliku da igramo za prvo mjesto. Dvije godine smo ostali u A skupini, sad je cilj pokušati biti prvi”, istaknuo je izbornik.

Naglasio je kako kroz ove dvije utakmice želi učvrstiti samopouzdanje u redovima svjetskih doprvaka.

“Nemamo puno stvari koje moramo korigirati, kratko je vrijeme. Želio bih da svi s popisa dobiju minutažu, želimo učvrsti samopouzdanje, kompaktnost, na tome još trebamo raditi kako bi spremni dočekali SP”.

Prvi suparnik bit će Danska, trenutačni lider skupine. Bit će to vjerojatno i ključna utakmica u borbi za prvo mjesto.

“Zadnje dvije godine po rezultatima i statistici najbolji su u Europi. Napredovali su, nemaju nekih velikih igrača osim Eriksena, čvrsti, su uigrani, prava momčad. Žele nam se osvetiti za poraz u Kopenhagenu, i oni žele prvo mjesto. Očekujem čvrstu i borbenu utakmicu od koje mi puno očekujemo, igrači su nam u dobroj formi, nadam se da će doći u dobrom stanju.”

Dalić je istaknuo kako su Juranović i Stanišić glavni kandidati za poziciju desnog beka.

“Juranović je neupitan, Stanišić ne igra previše u Bayernu, ali onim što je on odigrao protiv Danske i Francuske je za sada kupio mjesto u reprezentaciji. Šime Vrsaljko se oprostio, mučio se s ozljedama i on je shvatio da to nije Šime od prije četiri godine. Postupio je korektno, svaka mu čast na tome, a ona njegova slika na hrvatskoj zastavi, bit će nam zauvijek urezana.”

Osvrnuo se i na igru Petkovića, Oršića i Vlašića.

“Bruno je u boljoj formi nego prije, stoga je dobio poziv. To je igrač koji može puno napraviti, kada je u pravoj formi. Želim ga konkretnijeg, okomitijeg i opasnijeg u kaznenom prostoru. Svojom formom izborio je mjesto na popisu. Oršić igra poziciju koja mu odgovara. Njemu treba prostor, tada je ubitačan. U reprezentaciji nema takve situacije, rjeđe nego u Dinamu. No on je svojom kvalitetom zaslužio mjesto. Vlašić je pogodio s klubom, dobio je trenera koji mu daje samopouzdanje, no on može još bolje”, istaknuo je.

Komentirao je i odluku FIFA-e da reprezentacije na SP-u mogu imati 26, a ne 23 igrača.

“Mi smo imali jedan sastanak koliko igrača trebaju imati reprezentacije. Većina izbornika se složila za 26 kao i na EP-u. No, na EP-u si morao trojicu poslati na tribinu, što je za mene bilo mučno. Sada svi mogu biti na klupi, što je jako bitno za atmosferu u ekipi. To je dobro, imat ćemo širi kadar. Mislim da u reprezentaciji nema mjesta nezadovoljnim, moraš prihvatiti svaku odluku. Ne trebaju mi nezadovoljni igrači, tko će biti nezadovoljan neće ići na put”, bio je jasan.

Komentirao je i Čolakove sjajne igre u Rangersu, ali i poziciju “senatora” Vide i Lovrena u reprezentaciji.

“Čolak igra sjajno, zbog toga je i na širem popisu. Mi smo zvali četiri igrača za tu poziciju, on je peti na tom popisu. Koga maknuti? Igra dobro, ali ne mogu zvati osam napadača. Imamo sjajnu konkurenciji na poziciji stopera. Lovrena i Vidu ne želim otpisati, ali su svjesni da dolaze mlađi i da biologija radi svoje. Kako su oni izbacili Ćorluku, tako će netko i njih, ali i mene. Vrijeme nosi svoje,” zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.