Xabi Alonso postao trener kluba iz Bundeslige!

Službeno je potvrđeno kako je Xabi Alonso postao trener bundesligaškog Bayer Leverkusena.

Gerardo Seoane razriješen je dužnosti trenera Bayer Leverkusena nakon jučerašnjeg poraza 2:0 od Porta, a njegovu ulogu preuzeo je Xabi Alonso, objavio je službeno njemački klub.

