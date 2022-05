Manchester City u ponedjeljak navečer slavio je na ulicama svog grada nobvu titulu engleskog prvaka.

Neki igrači, poput Jacka Grealisha i Kylea Walkera, novi naslov engleskog prvaka proslavili su uz pivo, a trener Građana Pep Guardiola titulu je proslavio uz cigaru.

Prema slikama i snimkama s proslave naslova prvaka, Grealish je dosta popio, a onda se, vidno alkoholiziran, šalio na račun svojih suigrača.

Jack Grealish thanking Bernardo Silva for coming off yesterday 🤣



How many drinks has the lad had 😭pic.twitter.com/6eMk6jnydt