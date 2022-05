Legendarni Jose Mourinho emotivno je proživio susret Rome i Leicestera (ukupni rezultat 2:1) i na kraju konačni plasman u finale Lige konferencija.

Plakao je Mourinho od sreće, kao da je konačno ovim uspjehom skinuo ogromni teret s leđa. Iako je osvojio 25 velikih trofeja, prvenstvo u četiri različite države, Ligu prvaka s Portom i Interom, Ligu Europe sa Manchester Unitedom, trofej Kupa UEFA s Portom, ovo je bilo posebno emotivno pražnjenje.

José Mourinho in tears after reaching the Conference final. Might not be the biggest final in his career, but man does this show how much he loves the game. Imagine not loving this man. pic.twitter.com/ZNXoAGqzOq