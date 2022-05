Podijeli:







Izvor: Giuseppe Maffia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U finalu Konferencijske lige večeras će u Tirani (21h) snage odmjeriti talijanska Roma i nizozemski Feyenoord, a dan uoči velike utakmice izbili su neredi u Tirani, gradu u kojem će se odigrati susret spomenutih momčadi.

Prema informacijama koje su se pojavile u kasnijim satima utorka, skupina koja je brojila više od sto navijača nizozemskog kluba sukobila se s policijom, a navodno su se navijači Feyenoorda obračunali i s navijačima Rome, ali i lokalnim stanovništvom.

Spominje se više desetaka uhićenih, kao i da je u bolnici završilo desetak policajaca, a na snimkama se može vidjeti kako su neki od sudionika sukoba nokautirani završili na podu, prenose Sportske novosti.

🚨 Rioting in #Tirana #Albania with AS #Roma and #Feyenoord Rotterdam supporters the night before the #EuropaConferenceLeague Final, Italian and Dutch hooligans have been arrested Rioting still ongoing. pic.twitter.com/P3jdnPLzHg — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) May 24, 2022

It started! TvKlan #Albania material! Clashes between #RomaFeyenoord fans & Albanian police! Tear gas & batons used to restore public order! It is not only a fan challenge thing, is all the unlimited booze havin everywhere from @erionveliaj clients! #RoadToTirana #Tirana #UECL pic.twitter.com/HjVtqs4KCD — Aleksander Pavli (@sandripavli) May 24, 2022

🇪🇺 Scene after Feyenoord fans clashed with locals in Tirana today. pic.twitter.com/8plOUM6VZL — 101% ULTRAS (@101ultras_) May 24, 2022

