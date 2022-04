VIDEO Scene za pamćenje: Navijači Liverpoola podržali Ronalda u teškim trenucima

Podijeli:







Izvor: OSCAR DEL POZO / AFP

Cristiano Ronaldo i njegova partnerica Georgina Rodriguez doživjeli su prije nekoliko dana obiteljsku tragediju, kada im je umrlo tek rođeno dijete. Zbog toga su mu navijači Liverpoola, tijekom utakmice s Ronaldovim Manchester Unitedom, s tribina, na nesvakidašnji način, pružili potporu.

Iako su Liverpool i ManU rivalski klubovi čiji su susreti nerijetko napeti, s Anfielda su sinoć u svijet otišle scene koje neće biti zaboravljene tako brzo.

Ronaldo sinoć nije nastupio, ali bez obzira na to, s prepunog Anfielda je stigla podrška u obliku glasnog pljeska, a cijeli stadion je pjevao i himnu Liverpoola, You’ll never walk alone.

Pogledajte snimku: