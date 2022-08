Velika pobjeda Hajduka na Poljudu nad portugalskom Vitoriom

Podijeli:







Izvor: Miroslav Lelas/PIXSELL

U prvom susretu 3. pretkola Konferencijske lige Hajduk je pred 33.000 gledatelja na Poljudu pobijedio portugalsku Vitoriju Guimaraes sa 3-1 nakon što su gosti poveli.

Nakon što su Rijeka i Osijek ekspresno ispali, Hajduk je ostao jedini hrvatski predstavnik u Konferencijskoj ligi, uz Dinama koji se probija kroz kvalifikacije Lige prvaka.

Nakon dvije pobjede u HNL-u, Hajduk je večeras započeo ovosezonski europski put, dok su Portugalci već odigrali dvije utakmice protiv mađarske Puškaš Akademije i slavili s ukupnih 3-0.

Hajduk je bolje ušao u susret, međutim u prvih pola sata igralo se tvrdo i čvrsto na obje strane bez velikih uzbuđenja pred vratima. Hajduk je izgledao konkretnije, ali ipak nedovoljno kako bi ugozio portugalska vrata.

Prvo pravo uzbuđenje vidjeli smo u 40. minuti kada su domaćini tražili jedanaesterac, no švedski sudac je ostao nijem. Nakon Mikanovićeva ubačaja, Semedo je igrao rukom nakon što mu se lopta od bedra odbila u ruku, no sudac nije pokazao na bijelu točku što je izazvalo negodovanje punog Poljuda. Bila je to dvojbena situacija, ali u ovoj fazi natjecabnja nema VAR-a.

U posljednjim trenucima prvog dijela Livaja je ostao sam na rubu kaznenog prostora, no pucao je ravno u Varelu.

Gosti su prvi put zaprijetili u 49. minuti kada je pucao Nelson, ali pored gola. U 55. minuti Stipe Biuk je zaprijetio Portugalcima, pucao je po travnjaku, ali je golman Varela bio siguran. Tri minute kasnije u izglednoj prilici je bio Vuković, ali je pucao pored gola.

U trenucima dok je Hajduk dominitrao i sve opasnije pritiskao, gosti su poveli u 61. minuti prekrasnim golom braniča Miguela. Raspalio je Miguel sa 18 metara pogodivši gornji lijevi kut Kalinićeva gola za vodstvo gostiju.

Hajduk se ekspresno vratio, samo šest minuta kasnije Splićani su izjednačili. Najveći dio posla napravio je Livaja koji se izborio za udarac sa 12 metara pogodivši stativu, a Sahiti je odbijanac pospremio u mrežu.

Hajduk je okrenuo rezultat u 75. minuti nakon velike pogreške strijelca Miguela. Mladi branič je promašio čistu loptu što je Melnjak iskoristio pogodivši za 2-1.

Livaja je bio blizu gola i u 84. minuti, no njegov udarac je završio u korneru. Odličnu predstavu Hajduk je okrunio i trećim golom. Bila je to još jedna greška Portugalaca koju je iskoristio Krovinović fantastično pogodivši u rašlje za 3-1 u 87. minuti.

Uzvratni susret je 10. kolovoza u Guimaraesu, a pobjednik iz ovog para u play-offu će igrati protiv Villarreala.

