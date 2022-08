Sukobi s terena prelili se na društvene mreže: Conte ima novu poruku za Tuchela

Chelsea i Tottenham odigrali su u nedjelju susret bez pobjednika (2-2), no ono što je obilježilo meč jest sukob dvojice trenera.

Sve je počelo kada je Antonio Conte slavio izjednačujući pogodak Tottenhama tako što je krenuo naglo trčati prema klupi Chelsea, pri čemu mu se trener domaćeg sastava Thomas Tuchel unio u lice.

Tuchel je smatrao da je tijekom tog pogotka došlo do faula nad Havertzom, a sudac Taylor presudio je u korist gostiju. trener Tottenhama na kraju je dobio žuti karton. Chelsea je poveo u 77. minuti golom Jamesa, a onda je Tuchel slavljem pokušao isprovocirati gostujućeg trenera.

🔵⚪ Late dug out drama leads to both Thomas Tuchel and Antonio Conte receiving a red card 😳 pic.twitter.com/l9Zq9UZhlu