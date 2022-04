Nakon što su niz stranih medija, uključujući i uglednu Gazzettu dello Sport, objavili vijest da je preminuo jedan od najpoznatijih sportskih agenata Mino Raiola preminuo, pojavile su se i oprečne informacije.

Naime, Mino Raiola je na Twitteru demantirao informacije o smrti, a profil s kojeg se oglasio je službeno verificiran od strane Twittera.

“Trenutni zdravstveni status za one koji se pitaju: ljut sam jer me po drugi put u 4 mjeseca ubijaju”, poručio je Raiola.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.