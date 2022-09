Podijeli:







Izvor: Igor Soban/PIXSELL

Srpski mediji posvetili su značajan prostor pobjedi Hrvatske kod Austrije (3:1) u zadnjem kolu skupine Lige nacija za plasman na Final Four natjecanja. Telegraf pod naslovom "Hrvati pokorili Beč i otišli na završni turnir Lige nacija" pišu: "Hrvatska je znala da pobjedom u Beču može osigurati Final Four i to je učinila, ali nije joj bilo lako.

Telegraf: Livaja je ušao i donio pobjedu

Modrić je u šestoj minuti donio prednost komšijama, ali je Baumgartner izjednačio samo tri minute kasnije. Rasplet je ostavljen za završnicu u kojoj je ušao Livaja i donio Hrvatskoj vodstvo u 69. minuti, da bi pobjedu Hrvatske potvrdio Lovren tri minute kasnije. Hrvatska je tako Austriju poslala u drugu ligu Lige nacija, a Danskoj uzela mjesto u završnici iako je ova reprezentacija na svom terenu pobijedila Francusku.”

Blic je tekst o utakmici naslovio “Hrvatska srušila Austriju usred Beča. Matorci je odveli u creme de la creme Lige nacija” te napisao: “Najmlađi nisu sigurno, ali su i dalje majstori nogometa. Barem za Austriju koja je u Beču morala pružiti ruku boljem. Hrvatska je poslije ovog trijumfa završila kao prva u skupini i plasirala se na finalni turnir Lige nacija.

Blic: Austrija je u drugom poluvremenu bila bolja

Već poslije šest minuta bilo je 1:0 za Hrvate. Nestvaran trk Vlašića koji je u sprintu pretrčao dvojicu čuvara, a onda i dodao do Luke Modrića. Asistenciju je sjajnim usmjerenim prijemom u gol pretvorio jedan od najboljih nogometaša u povijesti Hrvatske. Bila je bolja Austrija u nastavku, imala je izglednije prilike.

Igrala se 69. minuta kada smo vidjeli kompletnu akciju od obrane do napada koju je glavom u gol pretvorio Marko Livaja, iskusni ofenzivac koji uspješno igra za Hajduk. Posljednji gol na meču postigao je Dejan Lovren tri minute kasnije, kada je poslije kornera bio usamljen na drugoj stativi odakle je glavom postavio konačan rezultat”, prenosi Index.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.