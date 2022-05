Spektakularan transfer na pomolu: Messi se vraća na Camp Nou?

Podijeli:







Izvor: Lluis GENE / AFP, Ilustracija

Nogometni svijet je bio u šoku nakon što je Lionel Messi napustio Barcelonu prošle godine i potpisao za bogati PSG. Messi je mislio da treba promjene u karijeri, no izgleda da žali što je napustio klub u kojem je odrastao. Slavni Argentinac mogao bi se nakon kraja ove sezone vratiti u Kataloniju, a to je dao naslutiti i Joan Laporta.

Predsjednika Barcelone pitali su je li bi htio da se Messi vrati u Barcelonu.

“Da, naravno da bih to želio”, rekao je Laporta i oduševio milijune navijača slavnog katalonskog kluba.

Messi je za PSG upisao 33 utakmice, zabio 11 golova i upisao 13 asistencija, a s druge strane za Barcelonu je u 777 nastupa i dodao 672 gola i 302 asistencije.

Slavni Argentinac ima ugovor s PSG-om do ljeta 2023. godine pa bi Barcelona vjerojatno morala i platiti nešto za svog najboljeg igrača svih vremena, no to sigurno Kataloncima neće biti problem, samo im treba Messijeva potvrda da se želi vratiti na Camp Nou, piše Gol.hr.

“Istina je jedna, napravio sam sve samo da ostanem, ali i da me nikada nisu pitali hoću li igrati besplatno. Tražili su da pristanem na 50 posto nižu plaću, na što sam pristao bez razmišljanja. Bili smo u poziciji pomoći klubu. I htjeli smo pomoći. Nitko me nije pitao da igram besplatno, tako da su riječi predsjednika netočne. To me boli jer smatram da nije smio to reći. Sada ljudi sumnjaju u mene, a to nakon svih tih godina, ne zaslužujem”, rekao je Messi nakon odlaska iz Barcelone.

“Mateu Alemany, Jordi Cruyff i ostali rade na pojačanjima. Znam da su navijači uzbuđeni, ali ovakve operacije nisu jednostavne za izvesti. Čak i da je naša financijska situacija najbolja moguća, postoje detalji na koje ne bi pristali zbog kluba. Nećemo planirati skupe transfere dok je klupska budućnost ugrožena”, rekao je nedavno Laporta, ali sigurno će popustiti ako Messi odluči doći.

