Španović: Rekao Tuđmanu “ne” za promjenu imena Dinamo, a kasnije ga je i vratio

Podijeli:







Izvor: N1

Život i strastvena životna priča o nogometu jednog od najvećih igrača Dinamove povijesti, legendarnog hrvatskog nogometaša, kapetana i trenera Velimira Zajeca nedavno je ukoričena u opsežnu monografiju biografiju 'Zeko' autora Sanjina Španovića. Autor Španović u Novom danu govorio je o priči koju je dugo istraživao i posložio u 480 stranica.

“Godinu dana se tu radilo, mislio sam da će mi trebati par mjeseci. To je 96 sugovornika, stotinu arhivskih članaka, Udbini dosjei, sve je to trebalo iščitati. S nekim ljudima sam razgovarao nekoliko puta. Sa Zorislavom Srebrićem imao sam tri razgovora, nijedan ispod sat vremena, sa samim Zajecom jedno 10, 15 razgovora. Nisam hrio suhoparnu nakupinu statistiku događaja nego dokumentarac na papiru, da to bude roman o liku, junaku, s puno anegdota. Ima tu stalnih igara sudbine s elementima grčke komedije i tragedije”, rekao je Španović i nastavio:

VEZANE VIJESTI Biografija Velimira Zajeca u prodaji od prvog dana proljeća Španović: Velimir Zajec je najkompletnija figura u povijesti Dinama

“Zeko je rekao – Dinamo je iznad svih, za mene je on najkopletnija ličnost Dinama. Navršava se 40 godina od osvajanja naslova 1982. godine i legendarnog Dinamovog proljeća. Sa Zajecom se povezuju svi usponi i padovi. Tu je i promjena imena, povratak imena, prvih povjeda u igi prvaka…sve to je jedna velika priča.”

Zeko je Dr Jekyll and Mr Hyde

“On je Dr Jekyll and Mr Hyde. Na terenu je zvijer i nikome neće popustiti a vani je mirna jednostavna, mistična osoba. Znao je i njemu puknuti živac. Evo anegdota koju mi je veliki Marko Mlinarić ispričao. Bili su ‘83-će na pripremama u Meksiku, nakon osvajanja naslova prvaka, dobro im je išlo ali nikako pobijediti Meksikance. U poluvremenu se Mlinka i zeko sukobe. Zeko mu je dodao dobru optu ovaj nije zabio, ovaj mu je rekao – daj više zabij nešto. Ćiro ih razdvaja i Mlinku pošalje na tuširanje. Mlinka završi tuširanje i ostane zaključan u svlačionicu. Nakon utakmice kaže mu Ćiro da ga je zaključao jer bi ga Zeko pretukao jer je jači od njega. Poslije se to izgladilo na večeri”, govori autor knjige.

“Nogometaš za kojeg su se tada borili svi klubovi Europe

Obožavam personu Velimira Zajeca. On je bio osoba koja je Tuđmanu rekla ‘ne’ za promjenu imena Dinamo a i igrom sudbine osoba koja je na valentinovo 2000-te vratila ime Dinamo.

Bio je nogometaš za kojeg su se tada borili svi klubovi Europe, čak i s bianco papir. On je na riječ otišao u Grčku, u Panathinaikos, u klub koji tada koji onda nije bio ništa posebno i već prve sezone ih dovodi u Ligu prvaka. On je u Grčkoj veća zvijezda nego u Zagrebu. Dobio je poštovanje cijele grčke publike. Otvorio je vrata mnogim Hrvatima.

Tamo živi jedan miran život, malo tenisa i malo poljoprivrede”, rekao je Sanjin Španović u Novom danu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.