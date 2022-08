Španjolci tvrde da su saznali do koje će godine Luka Modrić igrati nogomet

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Isabel Infantes

Luka Modrić ne posustaje ni u novoj sezoni. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije zabio je sjajan gol protiv Celte u prvenstvu i očarao mnoge.

Real je igrao u gostima, no Modriću je cijeli stadion skandirao i divio se njegovoj izvedbi. Navijači Celte su se digli na noge i zapljeskali veznjaku Reala kod izlaska na klupu.

Nakon utakmice brojni svjetski mediji su hvalili Modrićevu igru pred 37. rođendan, a španjolski AS tvrdi da je Modrić otkrio ljudima u klubu koliko će još igrati nogomet.

“Mislim da mogu igrati do 40. godine. Znam da sam u najvećem klubu na svijetu, moram ići malo po malo i uživati”, navodno je Modrić rekao ljudima iz Real Madrida, a AS je to saznao.

Španjolci ga usporedili s Iniestom i Xavijem

“Iniesta je s 34 godine otišao u Japan, a Xavi je s 35 igrao u arapskom svijetu. Nitko ne traje na ovoj razini toliko dugo kao Luka Modrić”, piše AS.

Ako je to Modrić stvarno rekao, onda je lako zaključiti kako ćemo ga možda još gledati i na Europskom prvenstvu u Njemačkoj za dvije godine, a do tada Modrić prvo kreće s Hrvatskom na Svjetsko nogometno prvenstvo u Katar, piše Gol.hr.

Modrić je u dresu Reala odigrao 439 utakmica, zabio je 32 gola i dodao 73 asistencije, a ugovorom je za klub vezan do ljeta iduće godine.

