Službeno je: Haaland je novi igrač Manchester Cityja

Norveški napadač Erling Haaland na ljeto će dres dortmundske Borussije zamijeniti onim Manchester Cityja, potvrdila je vodeća momčad engleske Premier lige u utorak, dodajući da je za zaključenje prijelaza potreban dogovor kluba i igrača oko osobnih uvjeta.

“Manchester City može potvrditi da je postignut načelni dogovor s Borussijom Dortmund oko prijelaza napadača Erlinga Haalanda u klub od 1. srpnja 2022. Prijelaz ovisi o dogovoru između kluba i igrača”, objavili su iz Manchester Cityja potvrđujući medijske napise da je 21-godišnji Norvežanin u ponedjeljak prošao liječnički pregled te da je spreman potpisati dugogodišnji ugovor.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.