Talijanski mediji javljaju da je Manchester United započeo pregovore sa zastupnicima Paula Dybale, kojemu je istekao ugovor sa Juventusom.

Kao što je Cristiano Ronaldo neočekivano najavio odlazak sa Old Trafforda, isto tako iznenada stiže vijest da bi novi igrač Crvenih vragova mogao postati Paulo Dybala.

Navodno, ako Portugalac ode, Argentinac sigurno dolazi.

Kao što je poznato, Ronaldo se nije pojavio na početku priprema za novu sezonu, a iz Uniteda su službeno objavili da je riječ o “obiteljskim razlozima“.

Neslužbeno, slavni Portugalac namjerava napustiti Old Trafford godinu dana prije isteka ugovora, jer želi sljedeće sezone igrati u Ligi prvaka.

Kako se na taj način slavni klub našao u nezavidnoj situaciji, s malo vremena da pronađe zamjenu, iznenada se pojavila prilika da angažiraju Dybalu.

Argentinac je prethodno bio blizu dogovora da karijeru nastavi u Interu, ali se čini da je taj transfer sad daleko od realizacije, pošto je direktor Nerazzura Beppe Marotta izjavio da je klub zadovoljan trenutnim opcijama u napadu.

