Roma osvojila premijerno izdanje Konferencijske lige

Izvor: REUTERS/Marko Djurica

Nogometaši Rome postali su prvi pobjednici Konferencijske lige nakon što su finalnom susretu u Tirani pobijedili Feyenoord sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Nicolo Zaniolo u 32. minuti utakmice.

Romi je to prvi europski trofej još od 1961. godine, kada je osvojila Kup velesajamskih gradova. “Vučica” je igrala još dva finala, no oba je izgubila – 1984. u finalu Kupa prvaka od Liverpoola, a 1991. od Intera u finalu Kupa UEFA.

S druge strane Feyenoord je doživio prvi poraz u svom četvrtom europskom finalu. Nizozemski sastav je 1970. osvojio Kup prvaka, a potom dva puta Kup UEFA – 1974. i 2002. godine.

Dodajmo i kako je Romin trener Jose Mourinho postao prvi trener u povijesti koji je osvojio Ligu prvaka, Kup UEFA/Europa ligu i Konferencijsku ligu.

Portugalac je s Portom osvojio Kup UEFA (2003) i Ligu prvaka (2004), s milanskim Interom je bio prvak Europe (2010), dok je na klupi Manchester Uniteda osvojio Europsku ligu (2017).

Počelo je loše za Romu. Talijanski sastav je već u 15. minuti ostao bez iskusnog Henrikha Mkhitarjan koji je morao napustiti teren zbog ozljede. Armenac nije igrao od konca travnja kada je u polufinalu protiv Leicester Cityja zadobio ozljedu mišića. Bilo je upitno hoće li se oporaviti do finala, no započeo je susret od prve minute. Na njegovu žalost, izdržao je svega 15 minuta.

Nakon mirnih i opreznih pola sata, Roma je povela iz prve prave akcije na utakmici. Gianluca Mancini je sjajno ubacio, Gernot Trauner je bio prekratak i lopta je došla do Zaniola koji je špicom “probio” Justina Bijlowa.

Nažalost, promjena rezultata nije dovela do neke promjene i u igri. Roma je čvrsto zatvorila prilaze golu, a Feyenoord je usprkos većem posjedu lopte bio nemoćan. Nizozemci su daleko bolje ušli u nastavak i već u 47. minuti su mogli do izjednačenja. Orkun Kokcu je izveo korner, Trauner je pucao pogodivši okvri gola, a u nastavku akcije odlično je pucao Guus Til, no Ru Patricio je obrtanio.

Samo dvije minuta kasnije sjajno je pucao i Malacia, no Patricio je još jednom obranio skrenuvši loptu u vratnicu.

U 62. minuti je opasno pucao i Nelson, ali je lopta od bloka završila u korneru. Mourinho je pokušao podići momčad s dvije izmjene, u 67. minuti ušli su Spinazzola i Veretout, a izašli Zalewski i Zaniolo. Veretout je samo četiri minute kasnije sjajno pucao, no Bijlow je bio siguran.

Posljednju priliku na utakmici imao je Feyenoord u drugoj minuti sudačke nadoknade kada je Linssen promašio loptu u izglednoj situaciji.

ROMA – FEYENOORD 1-0

TIRANA. Arena Kombetare – 22.500 gledatelja; Sudac: Istvan Kovacs (Rum)

Strijelci:

1-0 Zaniolo (32)

Žuti kartoni:

Pellegrini, Zalewski, Patricio, Spinazzola / Trauner

Crveni kartoni:

Roma: Rui Patricio – Mancini, Smalling, Ibanez – Karsdorp (od 89. Vina), Cristante, Mkhitarjan (od 17. Oliveira), Zalewski (od 67. Spinazzola) – Zaniolo (od 67. Veretout), Pellegrini – Abraham (od 89. Šomurodov). Trener: Jose Mourinho

Feyenoord: Bijlow – Geertruida, Trauner (od 73. Pedersen), Senesi, Malacia (od 88. Jahanbakhsh) – Aursnes, Til (od 59. Toornstra), Kokcu (od 88. Walemark) – Nelson (od 73. Linssen), Dessers, Sinisterra. Trener: Arne Slot (Niz)

