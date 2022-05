Podijeli:







Izvor: Paul ELLIS / AFP

Nogometaši madridskog Reala osvojili su novi pehar pobjednika Lige prvaka. U finalnom susretu odigranom na Stade de Franceu Madriđani su pobijedili Liverpool 1-0 (0-0).

Finale je odlučio Vinicius Junior, njegov pogodak u 59. minuti, ali se može reći kako je pravi heroj Reala bio nesavladivi vratar Thibaut Courtois koji je zaustavio brojne odlične šanse Liverpoolovih igrača. Real je time osvojio četrnaesti naslov pobjednika u Ligi prvaka (Kupa prvaka).

Utakmica je kasnila više od pola sata zbog nevjerojatnih propusta u organizaciji, odnosno, silnih gužvi navijača koje su se stvorile ispred stadiona. Zbog toga se dogodilo i kašnjenje samih igrača.

Kao i protiv Chelseaja u uzvratnom ogledu te kasnije u polufinalu protiv Manchester Cityja, tako je i u finalu madridski Real bio podređen engleskom suparniku.

Igrači Liverpoola su držali posjed te pleli mrežu oko suparničkog šesnaesterca od samog početka susreta. Takva igra uzrokovala je vrlo brzo odlične šanse za Liverpool, a kao i ranije, tako je i ovaj put Realov spasitelj bio vratar Courtois.

U 16. minuti Alexander-Arnold je ubacio, a Salah se ispred suparničkih vrata dobro snašao i zaprijetio, ali je Courtois refleksno zaustavio taj udarac. Još bolja šansa je uslijedila u 21. minuti kada je Sadio Mane ispremiješao obranu Madriđana. Dobro je pucao s 10-ak metara, ali je opet Courtois dobro reagirao. Dodirnuo je loptu i gurnuo je prema vratnici.

Nakon što je izdržao te početne nalete Real je počeo mudro koristiti svaki propust i priliku kako bi uzvratio Liverpoolu te se igra sve češće počela prebacivati na stranu engleske momčadi.

Nije Real imao posebno dobrih prilika, ali je usporedno s tim zaustavio Liverpool u njegovim naletima. Mreža se zatresla na samom kraju prvog poluvremena, u 44. minuti je Karim Benzema postigao pogodak. No, nakon poduže VAR provjere gol nije priznat zbog minimalnog zaleđa u kojem je bio Francuz.

Početak drugog poluvremena bio je preslika onoga što se događalo u prvih 45 minuta. Ponovno je Liverpool bio momčad koja je diktirala ritam igri i koja je napadala. No, poveo je Real, u prvoj situaciji kada je ozbiljnije krenuo prema suparničkim vratima tijekom nastavka.

U 59. minuti je Valverde više pucao nego dodavao, no lopta je došla na drugu stranu do usamljenog Vinicius Juniora koji je jednostavno pogodio Liverpoolovu mrežu za 1-0. Bio je taj pogodak znak za još žešće napade Liverpoola.

Pet minuta kasnije Salah je sjajno pucao s vrha šesnaesterca u suprotni kut, ali opet se ispriječio Courtois, kao i u 69. minuti kada je iz blizine Salah pokušao svladati belgijskog vratara, ali i tada je bio bezuspješan.

U posljednjih petnaest minuta kulminirali su naleti Liverpoola. Puno puta je lopta „plesala“ po pet-šest metara ispred vrata Reala. U 80. minuti je blizu izjednačenja bio Diogo Jota, a u 82. je sve savršeno izveo Salah, ali promjene rezultata nije bilo. Dugu loptu je Salah fantastično primirio u trku, pucao, ali opet je Curtois u očaj bacio navijače Liverpoola.

U samoj završnici se utakmica potpuno otvorila. Liverpool je nasrtao, Realu se otvaralo sve više prostora na drugoj strani, no do kraja se rezultat više nije mijenjao. Time je moglo početi veliko slavlje madridskog kluba pa tako, između ostalih, i hrvatskog nogometaša Luke Modrića koji je igrao do 90. minute, a ovim je proslavio petu titulu pobjednika Lige prvaka u dresu Reala.

Real je tako posljednje svoje dvije titule pobjednika Lige prvaka osvojio preko Liverpoola u finalu. S 3-1 je pobijedio u finalu 2018. godine, a ovaj put s minimalnih, ali sasvim dovoljnih 1-0.

Liga prvaka, finale:

LIVERPOOL – REAL MADRID 0-1 (0-0)

Strijelci: 0-1 Vinicius Junior (59.)

Stade de France. Sudac: Clement Turpin (Francuska)

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson – Henderson (od 77. Keita), Fabinho, Thiago Alcantara (od 77. Firmino) – Salah, Mane, Diaz (od 65. Diogo Jota).

Real Madrid: Courtois – Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy – Modrić (od 90. Ceballos), Casemiro, Kroos – Valverde (od 85. Kamavinga), Benzema, Vinicius Junior (od 92. Rodrygo).

Žuti kartoni: Fabinho (Liverpool)

Crveni kartoni: –

