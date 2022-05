Predsjednik Reala: Mbappe je zaboravljen, slavimo savršenu sezonu Reala

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Molly Darlington

Nogometaši madridskog Reala proslavili su 14. naslov pobjednika Lige prvaka (Kup prvaka), a oduševljenje nije mogao skriti ni predsjednik madridskog kluba Florentino Perez.

Nakon pobjede protiv Liverpoola od 1-0 Perez je španjolskim novinarima glasno poručio.

„Slavimo savršenu sezonu Reala. Prvaci smo Španjolske i osvajači Lige prvaka. Mbappe? On je već zaboravljen“, rekao je Perez koji je time dao do znanja što, barem u ovim slavljeničkim trenucima, misli o propalom poslu. Naime, Kylian Mbappe je trebao biti novo pojačanje „kraljevskog kluba“ te ga je Real označio kao nogometaša koji će biti predvodnik nove generacije. No, Mbappe se odlučio za ostanak u Paris St. Germainu.

„Real će se uvijek truditi dovoditi najbolje igrače. Tako je bilo ranije, a tako će biti i u budućnosti. Ali, sada stvarno tema nije netko koga smo trebali dovesti ili je odustao od nas. Vrijeme je slavlja, jer smo za sve ovo naporno radili“, završio je Perez.

