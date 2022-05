Poznati novinar nakon finala Kupa: “Hajduk je majstor s mora, ne Rijeka”

Podijeli:







Poznati sportski novinar Zdravko Reić komentirao je u Novom danu N1 televizije sinoćnji jadranski derbi Hajduka i Rijeke u kojemu su splitski bili slavili i osvojili Hrvatski nogometni kup..

“Bilo je spektakulrnao, zaslužena pobjeda Hajduka. Treba znati da je ovo prva pobjeda Hajduka nad Rijekom u 12 utakmica u Splitu. Hajduk je jednom pobijedio u Rijeci, ali sve drugo je bilo neriješeno ili je Rijeka Bila bolja”, govori Reić dodajući: “Hajduk je imao jaču momčad, Hajduk je majstor s mora, ne Rijeka.”

“Sve čestitke predsjedniku Hajduka Lukši Jakobušiću koji je Hajduku osigurao moćan igrački kadar. Pogriješili su samo s dovođenjem onog učitelja nogometa iz Švedske. … Jakobušić nije dizao atmosferu, rekao je da je drugo mjesto plafon. Rekao je Jakobušić, ako ne bude trofeja nema uspjeha. Rekao je da će otići. Kup je zasluženo osvojen, o tome nema zbora. Naravno da je pogodovalo i to što Rijeka nije igrala dobro, Smolčić je počinio harakiri i Hajduk je zasluženo dobio”, govori Reić opisujući atmosferu u splitskom klubu uoči utakmice finala Kupa.

“Sloboda navijačima – zatvor huliganima”

Što se tiče financijskog stanja u Klubu, Reić kaže: “Svi veliki klubovi završavaju u minusu, to nije sporno. Sve ovisi od Hajdukovog plasmana u Europu jer su tu novci. Ne treba se brinuti oko troškova. Kakve god bile plaće Livaje i drugih igrača koje su čak i faraonske, to se sve može podnijet kad je tu rezultat.”

Govoreći o neredima na autocesti A1 u subotu, Reić kaže kako će svi navijači koji su uhićeni biti oslbođeni jer će biti vrlo teško dokazati bilo što. On smatra i da u Torcidi postoji zavjet šutnje i da se neće odreći ni članova koji izazivaju nerede, iako članstvo zna koji su to. One koji su izazivali nerede, treba kazniti, smatra Reić. “I jedni i drugi imaju svoj dio krivnje”, kaže Reić komentirajući sukob dijela članova Torcide i policije.

Na pitanje o odnosu nogometa i politike, on kaže kako se svi političari ponašaju na način da se žele dodvoriti. “Ta parola ‘Sloboda navijačima’, naravno da sloboda navijačima, ali zatvor huliganima”, govori Reić dodajući da svi u Splitu žele biti uz Torcidu i da nitko ne želi ništa kritički reći na račun navijača Hajduka.

