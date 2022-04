Mnogo se neobičnih ozljeda dogodilo otkad postoji nogomet. Jedna se upravo kandidirala za grupu onih najbizarnijih.

Od Santiaga Cañizaresa koji je 2002. propustio Svjetsko prvenstvo jer je u kaupaonici slučajno razbio bočici losiona i rasjekao stopalo, do škotskog vratara Sama Hendersona koji je ozlijedio rame – u sudaru s kravom, nogometaši se mogu ozlijediti u najneobičnijim situacijama.

Na ovaj popis može se sada dodati i igrač engleskog četvrtoligaša Hartlepool Uniteda, Mark Shelton. Ovaj 25-godišnjak koji inače igra na sredini terena u subotu neće nastupiti u susretu sa Scunthorpe Unitedom zbog gotovo nevjerojatnog problema.

On će, naime, utakmicu propustiti jer ga boli uho. Točnije, nije bio baš najpažljiviji dok je čistio uši štapićima pa mu je komadić vate ostao u uhu.

BBC piše kako je Shelton štapićem gurnuo vatu u uho, a zatim otišao u bolnicu jer mu se vrtilo u glavi i nije mogao ustati. Klupski menadžer ispričao je kako će mu ozljedu morati pažljivo sanirati, a vatu oprezno izvaditi pincetom.

Santiago Canizares, Dave Beasant, Richard Wright and now, Mark Shelton.



All footballers who have picked up injuries in unusual circumstances....