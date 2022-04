Podijeli:







Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Iako je momčad PSG-a, natrpana velikim zvijezdama, ostala bez trofeja Lige prvaka, očito se neće odlučiti na promjenu trenera. Iako se već neko vrijeme 'šuškalo' da bi na klupu pariškog kluba trebao sjesti Zinedine Zidane...

Argentinac Mauricio Pochettino uspio je s PSG-om detronizirati Lille i osvojiti svoj prvi naslov francuskog prvaka s momčadi iz glavnog grada. Konkurencija je očito bila preslaba, pa je trofej već upisan u klupske arhive, iako se do kraja sezone ima igrati još četiri kola.

Naravno, takav rasplet bio je očekivan, ali su vođe kluba maštali su i o uspjehu u Ligi prvaka. No, niti ove sezone to se nije dogodilo, jer madridski Real u dvije je utakmice osmine finala bio bolji. I već tada krenule su špekulacije da je sudbina Argentinca na PSG-ovoj klupi zapečaćena, bez obzira na to što s klubom ima ugovor do 2023. godine.

S Kylianom Mbappéom ipak je drugačija priča, jer njemu ugovor ističe već ovog ljeta, a željeli bi ga mnogi. Prije svih, madridski Real. A ako je vjerovati Argentincu, rasplet će ipak biti posve drugačiji. “Koliki su izgledi da ostanem u PSG-u sljedeće sezone? U ovom trenutku one iznose 100 posto. A ne samo da ću ostati ja, nego će ostati i Kylian Mbappé”, rekao je, prenosi tportal.

