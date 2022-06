Podijeli:







Izvor: FRANCK FIFE / AFP

Florentino Perez, predsjednik Reala, u emisiji Chiringuito otkrio je kako je u zadnji tren propao već dogovoreni prelazak Kyliana Mbappea u momčad prvaka Španjolske i Europe. Umjesto toga je jedan od najboljih napadača svijeta odabrao produljenje ugovora sa PSG-om uz ogromnu plaću i faraonske ovlasti.

Perez je sada u jako gledanoj emisiji šoumena Josepa Pedrerola iznio detalje posla koji je propao suprotno svim očekivanjima.

“Mbappeov san je bio igrati za Real i to mi je više puta rekao. Očajnički je htio doći kod nas još u kolovozu prošle godine. Nakon toga mi je stalno ponavljao kako želi igrati samo za Real. I onda, prije 15 dana, sve se najednom promijenilo. Mislim da je to zbog nezamislivog političkog pritiska pod kojim je bio Mbappe. Predsjednik Francuske i gradonačelnik Pariza počeli su ga opsjedati i tupiti mu da ne smije otići iz Pariza i Francuske. Ja ne mogu niti zamisliti da kod nas španjolski kralj tako nešto radi s primjerice igračem Betisa. Osim političkog presinga, svoje je učinio i financijski, koji je došao iz Katara.”

PSG je Mbappeu ponudio nevjerojatne uvjete. Kako u pogledu plaće, tako i toga što je potpisom novog ugovora s tim klubom praktički postao njegov sportski direktor. To je nespojivo s igračevim ovlastima i poslom.”

Ipak, otkriva Perez, tada još nije sve bilo završeno između Mbappea i Reala, ali je tako postalo kada je on postavio nove uvjete: “Rekao je da neće sudjelovati u aktivnostima za sponzore Reala koji nisu i njegovi privatni sponzori. To me šokiralo, jer nikada nitko u povijesti ovog kluba to nije tražio i niti bi to dobio, piše Index.

Nogomet je kolektivni sport i nitko ne može biti ispred ostalih niti će u Realu to biti. Svaka čast Mbappeu, ali on je valjda umislio da je pjevačka ili glumačka zvijezda, a svi oko njega u ovom klubu prateći bend ili statisti. Međutim, ovo je Real Madrid. Nisam mogao vjerovati kada sam vidio što traži od nas i rekao sam sebi: Ovo nije onaj moj Mbappe…

Usprkos svemu ja ga i dalje volim. Znam da mu nije bilo lako jer je kao mlad čovjek bio pod strašnim pritiskom da ne ode u Real, oteli su mu san. Žao mi je i zbog njegove majke, koja mi je govorila da je Kylian još otkako je bio mali dječak maštao o igranju za Real. Sad mi kažu da joj je jako neugodno nakon ovog njegovog obrata, da ju je stid.”

Perez je podvukao: “Ovaj Mbappe kojeg gledamo i slušamo u zadnje vrijeme nije onaj isti kojeg sam znao ranije. Ovoga kakav je sada i želim da ostane u PSG-u. Ja želim onog kakav je bio ranije i koji je ostao u mojim snovima.

Može li doći u Real za tri godine, kada mu završi ugovor s PSG-om? Znate kako se kaže kod nas, ‘za tri godine ćemo svi biti ćelavi, hahaha! (Perez i voditelj su ćelavi, op.a.) Ovaj Mbappe nije moj Mbappe! Ovaj odbija raditi zajedničke akcije sa svojom momčadi. Tog Mbappea ne želim.”

