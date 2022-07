Oproštaj nogometaša Rijeke od Europe

Podijeli:







Nakon što su nogometaši švedskog Djurgardena slavila na Rujevici 2-1 pobijedili su i na domaćem terenu, s 2-0 (0-0), Rijeku koja se tako u drugom pretkolu Konferencijske lige oprostila od ovosezonskih nastupa u Europi.

Rijeka je u uzvratu odigrala nešto žešće i odlučnije nego li u prvom susretu, pogotovo se to odnosi na prvih 45 minuta u Stockholmu, no na kraju je to bilo premalo za prolaz dalje. Djurgarden je Rijeku slomio u drugom poluvremenu kada je postigao oba pogotka. Strijelci su bili Hien u 55. i Banda u 84. minuti.

Prvo poluvrijeme bilo je vrlo agresivno s obje strane te dosta nervozno, ali treba naglasiti kako su igrači Rijeke izgledali odlučnije i borbenije nego li u prvom susretu na svojoj Rujevici.

Posebno su razigrani bili Ampem i Frigan koji su bili najveća prijetnja domaćem sastavu, a upravo je u 25. minuti Prince Ampem glavom pogodio domaću mrežu nakon ubačaja. No, pritom je igrač Rijeke bio u zaleđu te hrvatska momčad time nije nadoknadila minus iz prve utakmice.

Najbolju šansu imao je Djurgarden u 44. minuti

Igralo se energično, iako su prave prilike na obje strane bile rijetke. Najbolju šansu imao je Djurgarden u 44. minuti. Lopta upućena od Osora je došla do Radetinca koji je u padu pogodio gredu riječkih vrata, a odmah nakon toga je Vučkić opasno zaprijetio na drugoj strani.

Drugo poluvrijeme mnogo je bolje otvorio Djurgarden koji je napadao u valovima prema Labroviću, a Rijeka je pokleknula u 55. minuti. Stvorena je gužva ispred riječkog vratara, a na loptu je naletio Isak Hien te je pospremio u mrežu za domaće vodstvo.

Nakon gola Djurgarden je primirio sa svojim napadima, a Rijeka je do kraja prilično bezuspješno pokušala zakomplicirati ovaj uzvratni susret. Čak štoviše, sve je zaključeno novim golom Djurgardena. U 84. minuti je konačnih 2-0 postavio Emmanuel Banda.

U nastavku četvrtka Osijek na domaćem terenu igra uzvrat drugog pretkola Konferencijske lige protiv kazahstanskog Kizilžara. U prvom ogledu Osječani su u gostima slavili 2-1. U trećem pretkolu u natjecanje će se uključiti i Hajduk koji čeka boljeg iz susreta Puskas Akademije i Vitorije iz Guimaraesa.

Konferencijska liga, 2. pretkolo (uzvratna utakmica): Djurgarden – Rijeka 2-0 (Hien 55, Banda 84); prva utakmica 2-1

