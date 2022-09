Podijeli:







Izvor: Luka Stanzl/PIXSELL

Doktor Zoran Bahtijarević, dugogodišnji liječnik hrvatske nogometne reprezentacije, oprostio se od reprezentacije nakon što je prihvatio nove izazove kao voditelj medicinskog odjela Europske nogometne federacije UEFA-e.

Bahtijarević “odlazi poslije trideset godina u Hrvatskom nogometnom savezu, u kojem je od 1992. godine kao liječnik prošao sve uzrasne kategorije, a s A reprezentacijom bio izravni sudionik sedam velikih natjecanja i osvajač srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji”, podsjeća Hrvatski nogometni savez.

Bahtijarević se od reprezentacije oprostio govorom koji je otvorio šalom, piše Index.

“Ima jedna priča sa Svjetskog prvenstva u Njemačkoj, iz Bad Brückenaua u kojem je bila smještena reprezentacija. Profesor Nemec i ja taman smo kretali na partiju tenisa, a na obližnjem balkonu visio je ogromni dres hrvatske reprezentacije, valjda pet s pet metara. I Darijo Srna viče za mnom: “Doc, doc!”, ja se okrenem, a on kaže: “Zaboravili ste ponijeti dres!”, rekao je Bahtijarević pa nastavio:

“Jednu medalju iz Katara ćete sačuvati i za mene”

“Uglavnom, ja sam deda, a deda ne trči po terenu pa sam se počeo bojati da će publika početi vikati da pošalju nosila po mene. Trideset godina je puno, moj plan je bio otići kad se Luka i starija generacija oproste od reprezentacije, tako da se povučen i da to nitko ne skuži. Međutim, Luka je odlučio ostati do Eura, a to bi ipak bilo teško dočekati. Međutim, s izbornikom sam se već dogovorio da ćete jednu medalju iz Katara sačuvati i za mene.”

“Hvala vam na mnogo čemu, na trideset godina predivnih trenutaka, ali najviše vam hvala što ste me naučili da se ne moramo sramiti niti ikoga bojati zato što smo iz male Hrvatske. Zahvaljujući vama i Hrvatskom nogometnom savezu dobio sam priliku okrenuti novu stranicu u svom životu, to je velika čast i meni i Hrvatskom nogometnom savezu. Toga ne bi bilo bez vas, mnogi od vas su mi bliski i dragi prijatelji. Dok sam živ ja sam vaš i vi ste moji”, zaključio je.

