Hajduk u srijedu od 18 sati igra uzvratnu utakmicu protiv portugalskog Guimaraesa, a navijači splitskog kluba već su stigli u Portugal.

Portugalski mediji izvijestili su o navijačkim neredima u sjevernom portugalskom gradu Guimaraesu, navodeći da su navijači splitskog Hajduka bacali baklje, stolice i boce po kafićima.

Na objavljenim snimkama vide se ljudi kako ustaju i bježe iz kafića dok grupa zamaskiranih, većinom obučenih u crno, nasrće bacajući stolice i baklje.

UECL. 10.08.2022

Vitória SC - Hajduk Split.

Torcida Split (Hajduk Split) & NO NAME Boys (Benfica) are causing chaos in Guimarães and looking for Vitória SC (White Angels) the night before the game.#hooligans #ConferenceLeague pic.twitter.com/cbD7xZoXbZ