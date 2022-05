Novi šok za ‘Plavce’! Chelsea bi mogao biti izbačen iz Premier lige

Podijeli:







Izvor: Pixabay / ilustracija

Kako javljaju britanski mediji, ako nitko ne kupi Chelsea do 30. svibnja, klub bi mogao biti izbačen iz Premier lige. Ta vijest dolazi nakon što je dugogodišnji vlasnik kluba Roman Abramovič zahtijevao da se 1,6 milijardi funti koje je posudio klubu putem investicijskog sredstva u cijelosti vrati u sklopu prodaje.

Konzorcij na čelu s vlasnikom LA Dodgersa Toddom Boehlyjem proglašen je najpoželjnijim ponuđačem. No, postoji rizik da bi pregovori o prodaji kluba mogli propasti zbog zahtjeva o promjeni tijekom procesa.

Naime, Abramovič je prvotno govorio da ne želi da mu se vrati novac koji je posudio u klubu. No, Plavci sada tvrde da bi Rusu novac trebao biti vraćen kao dio prihoda od prodaje tvrtki Camberley International Investment sa sjedištem u Jerseyju.

Chelsea ima licencu za rad koja traje samo do 31. svibnja. Ako se do tada ne postigne dogovor ko je prihvatljiv za Vladu i koji osigurava da Abramovič ne dobije novac, klub bi mogao biti isključen iz Premier lige, prenosi The Sun.

