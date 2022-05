Nevjerojatan preokret Hajduka. “Pregazili” Rijeku i došli do Rabuzinovog sunca

Podijeli:







Izvor: Milan Sabic/PIXSELL

Nogometaši Hajduka pobjednici su 31. izdanja hrvatskog nogometnog Kupa nakon što su u finalnom susretu na Poljudu pobijedili Rijeku sa 3-1.

Bilo je to sjajno finale i potpuno zaslužena pobjeda splitskog sastava.

Rijeka je povela u 13. minuti golom Josipa Drmića, izjednačio je Ferro u 24. minuti, a rezultat je okrenuo Dario Melnjak u 36. minuti. Od 41. minute Rijeka je igrala s igračem manje nakon što je isključen Hrvoje Smolčić. U nastavku susreta Melnjak je svojim drugim golom u 56. minuti postavio konačnih 3-1.

Hajduku je to sedmi trijumf u Kupu, a posljednji put Splićani su slavili 2013. Rijeka je pak u svom osmom finalu upisala drugi poraz.

Bio je to i drugi “jadranski derbi” u finalima hrvatskog Kupa, prije 17 godina, kada su se još igrale dvije utakmice u finalu, Rijeka je na Kantridi slavila 2-1, a potom na Poljudu pobijedila sa 1-0 osvojivši Kup.

Rijeka je na putu do finala izbacila Dinamo i Osijek, međutim na punom Poljud nije uspjela srušiti i Hajduk. Premda je povela u 13. minuti. Hajduk je uspio preokrenuti rezultat i nakon devet godina donijeti jrdan trofej na Poljud.

Hajduk je bolje ušao u susret i prvi je zaprijetio. U devetoj minuti je Marko Livaja ubacio iz slobodnog udarca, a Dario Melnjak glavom prebacio vrata. No, samo četiri minute kasnije gosti su poveli. Bila je to brza kontra Riječana, Jorge Obregon je sjajnim proigravanjem izbacio Josipa Drmića jedan na jedan s Lovrom Kalinićem, a švicarski reprezentativac sigurno zabio za 1-0.

Nakon primljenog gola, Hajduk je podigao ritam igre i u 24. minuti stigao do izjednačenja. Emir Sahiti je ubacio iz kornera, Ferro je nadskočio Hrvoja Smolčića i glavom sjajno pogodio pored nemoćnog Nediljka Labrovića za 1-1.

U 33. minuti Melnjak je mogao okrenuti rezultat, no Prince Ampem je spasio izbacivši u korner. Tri minute kasnije Melnjak nije promašio. Sahiti je ubacio iz slobodnog udarca, Livaja je sjajno primio loptu prsima i vratio ju pred gol do Melnjaka koji je pogodio za 2-1.

Novi “vjetar u leđa” Hajduku je stigao u 41. minuti kada je gostujući kapetan Smolčić isključen zbog drugog žutog kartona. Prvog je zaradio u 27. minuti zbog prigovora, a drugog zbog povlačenja Livaje.

Hajduk je na otvaranju drugog poluvremena zabio i treći gol i praktički riješio pitanje pobjednika. Lindon Selahi je “poklonio” loptu Melnjaku koji je iskoristio zicer postigavši svoj drugi gol na utakmici. Zanimlivo, Melnjak je dva gola zabio i u polufinalu u pobjedi 2-1 protiv Gorice.

U 68. minuti nakon još jedne pogreške gostujuće obrane pogodak je mogao zabiti i Livaja, no Labrović se istaknuo sjajnom obranom. Dvije minute kasnije Livaja je imao još jedan zicer, no ovoga puta je prebacio vrata. Prvi napadač Hajduka je zaprijetio i u 74. minuti, no vratar Rijeke je još jednom odlično reagirao.

U 79. minuti igrač utakmice Melnjak je mogao do “hat-tricka”, primio je precizan pas u šesnaestercu, ali je pucao pored gola.

Najbolju priliku u nastavku Rijeka je imala u 81. minuti, no Drmić je pucao preko gola.

Nažalost, u 88. minuti je došlo do kraćeg prekida utakmice nakon što je sa nekoliko baklji sa tribine s navijačima Rijeke poletjelo prema VIP loži. Srećom, policija je brzo smirila situaciju, pa je utakmica nastavljena.

HAJDUK – RIJEKA 3-1

SPLIT. Stadion Poljud, Sudac: Fran Jović;

Strijelci: 0-1 Drmić (13), 1-1 Ferro (24), 2-1 Melnjak (36), 3-1 Melnjak (56)

Žuti kartoni: Fossati, Grgić / Smolčić, Selahi

Crveni kartoni: Smolčić (41)

HAJDUK: Kalinić – Ferro, Elez, Melnjak (od 90+1. Simić) – Mikanović, Grgić (od 62. Vuković), Fossati, Sahiti (od 81. Biuk) – Krovinović – Mlakar (od 62. Čolina), Livaja

RIJEKA: Labrović – Velkovski, Krešić, Smolčić – Ampem (od 76. Bušnja), Selahi (od 63. Lepinjica), Čerin (od 87. Stanić), Vukčević – Pavičić (od 63. Murić) – Obregon (od 46. Solano), Drmić.

