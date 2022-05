Podijeli:







Izvor: REUTERS/Craig Brough

Real Madrid će morati izvesti još jedan podvig da sruši Manchester City u srijedu i plasira se u finale Lige prvaka, ali kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odlučno ističe da se Kraljevski klub "nikada ne predaje" što potvrđuju njegov "karakter" i "povijest".

“Znamo da možemo to prevladati, imamo povjerenja u sebe. Znamo da u prvoj utakmici nismo bili najbolji, ali smo svejedno zabili tri gola. Sutra ćemo morati biti bolji, uvjeren sam da hoćemo. Moramo istrčati na travnjak puni vjere, osobnosti, energije, karaktera, agresivnosti. Moramo dokazati da smo Real Madrid, najbolja momčad na svijetu. Povijest kluba nam ide u korist. Nikada se ne predajemo. To nas nauče u klubu kada dođemo”, rekao je Modrić posebno istaknuvši kao prednost povratak Casemira.

“Njegov povratak će nam puno značiti, on je važan dio naše igre, on je temelj i zato je dobro da je ponovno s nama. Uvijek nam pomaže ispraviti male greške koje radimo na terenu”, dodao je.

Manchester City je u prvoj utakmici polufinala pobijedio 4-3.

Modrić ističe kako za osvajanje Lige prvaka nije dovoljno imati samo sreću što neki misle da Real ima.

“Da se stigne ovdje i da se osvoji ne znam koliko Liga prvaka, nije dovoljna samo sreća. Malo je nepravedno tako misliti. Ali dobro, neka misli tko što hoće. Da bi se godinu za godinom stizalo do ovih visina, da bi se pobjeđivali veliki suparnici i osvajali naslovi, potrebno je imati više od sreće: karaktera, osobnosti, vjere… Zahvaljujući svemu tome pobjeđujemo”, istaknuo je.

Osvrnuo se i na proslavu osvajanja naslova prvaka.

“Jako smo željeli otići proslaviti jer četiri godine nismo slavili naslov sa svojim navijačima. Dobro smo to iskoristili, svi smo bili sretni što možemo vidjeti naše navijače kako pjevaju, viču i uživaju s nama. Ali, čim je proslava završila ponovno smo se koncentrirali na utakmicu protiv Cityja. To je bio jedan lijep dan, ali samo to. Sezona još nije gotova”, zaključio je Modrić.

