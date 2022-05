Real Madrid čudesno je preokrenuo sinoćnji susret s Manchester Cityjem i pobjedom 3:1 protiv Engleza plasirao se u finale Lige prvaka gdje ga čeka drugi engleski klub - Liverpool.

O svemu se oglasio Luka Modrić koji je iza ponoći na Twitteru napisao samo “Ali, što je ovo?” na španjolskom jeziku.

Modrićev status izazvao je pravu poplavu komentara na mrežama i postao trend na Twitteru.

Nogometni virtuoz Modrić očito ima žicu i za društvene mreže. I nakon što je Real u četvrtfinalu okrenuo susret protiv Chelseaja, Modrićev status bio je vruća roba na mrežama. Tada je napisao samo: “Odustajanje nije opcija.”

Giving up is not an option.