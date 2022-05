Modrić je napravio ono što nisu uspjeli ni Messi ni Ronaldo

Podijeli:







Izvor: GABRIEL BOUYS / AFP

Luka Modrić je s tri asistencije za pobjedu Reala nad Levanteom (6:0) u 36. kolu La Lige ušao u povijest velikana za kojeg igra te jedne od najjačih liga. Tim je pothvatom postao prvi igrač koji je u utakmici španjolskog prvenstva namjestio tri gola nakon Lionela Messija. On je to uspio u veljači 2020., a dvije godine i tri mjeseca kasnije naslijedio ga je Modrić.

Međutim, Modrić je sinoć uspio ono što nisu Messi ni Ronaldo. On je, naime, sva tri gola Reala namjestio u prvom poluvremenu, a tako je postao tek peti igrač kojem je to uspjelo u samo prvoj polovici utakmice La Lige. Prije njega to su ostvarili još samo Di Maria, Gavilan, Fabregas i Sarabia.

Últimos jugadores con 3 asistencias en el primer tiempo de un partido de La Liga:



▪️ Di María/Madrid (vs. Osasuna 2011)

▪️ Gavilán/Getafe (vs. Valencia 2012)

▪️ Cesc/Barcelona (vs. Deportivo 2012)

▪️ Pablo Sarabia/Sevilla (vs. Levante 2018)

▪️ MODRIC/Madrid (vs. Levante 2022) pic.twitter.com/twptB1EZf7 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 12, 2022

Modrić je u 434. nastupu za Real prvi put u jednoj prvenstvenoj utakmici namjestio tri gola. Posljednji igrač Reala kojem je to uspjelo bio je James Rodriguez 2015. protiv Rayo Vallecana. Hat-trickom asistencija Modrić je došao do 73 dodavanja za gol u tom klubu, piše Index.

