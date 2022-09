Podijeli:







Izvor: Igor Soban/PIXSELL

Hrvatska se plasirala na Final Four Lige nacija nakon što je u Beču svladala Austriju s 3:1. Hrvatska je tako natjecanje završila s 13 bodova, jednim više od Danske te će od 14. do 18. lipnja iduće godine igrati na Final Four turniru.

Prvi gol na utakmici zabio je kapetan Luka Modrić u šestoj minuti. Na 1:1 izjednačio je Christian Baumgartner u devetoj minuti, a pobjedu Hrvatskoj donijeli su Marko Livaja u 69. te Dejan Lovren u 72. minuti.

Neuništivom hrvatskom kapetanu Luki Modriću bio je to 23 pogodak u 153 nastupa za reprezentaciju, a u Beču je ispisao i hrvatsku povijest. Naime, Luka Modrić postao je najstariji hrvatski strijelac ikad s 37 godina i 16 dana. Pretekao je legendarnog kapetana Niku Kovača, koji je do jučer držao rekord s 36 godina i 327 dana starosti, prenosi Index.