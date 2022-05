Luka Modrić prelomio nakon titule Lige prvaka: Ostaje u Realu

Luka Modrić osvojio je svoj peti trofej u Ligi prvaka, dodatno učvrstio status legende Real Madrida, a u velikom slavlju dobio i dodatni razlog za veselje. Kapetan hrvatske reprezentacije i neizostavni član veznog reda španjolskog nogometnog giganta produžio je ugovor s klubom za još jednu sezonu.

Vijest javlja Fabrizio Romano, najpoznatiji izvjestitelj o nogometnim transferima koji tvrdi da je usmeni dogovor španjolskog kluba i njegove hrvatske ikone postignut prije dva mjeseca, a sad i potpisan. Španjolski mediji već mjesecima pišu o ovakvom raspletu sezone, a uz Romanovu objavu treba pričekati još samo Realovu da bi sve i postalo službeno.

Nice to see you again 🏆 pic.twitter.com/kl0adlP3xH