Već se tjednima priča o novom ugovoru Luke Modrića s Real Madridom, ali tiražni As javlja kako je konačno sve dogovoreno, a vijesti su više nego dobre. Kraljevski klub sprema mu se ponuditi ugovor na godinu dana, dakle do kraja lipnja 2023. godine uz opciju produljenja na još godinu dana, a po završetku karijere Real Madrid mu želi otvoriti vrata ureda na Santiago Bernabeuu.

“Luka, bijeli zauvijek”, naslov je na Asu kojem Španjolci slave produljenje s Modrićem.

Modriću, podsjećamo, na kraju godine istječe ugovor i još ga nije produljio s Real Madridom, ali je već mjesecima jasno da Luka ne razmišlja o drugim opcijama osim kraja karijere u španjolskoj prijestolnici, prenosi Gol.hr.

To će se izgleda i dogoditi, kako piše As, i ne samo to, nude mu opciju produljenja do 2024. godine, a ona će se aktivirati ovisno o Modrićevim predstavama za Real u sljedećoj sezoni. Preciznije, ponovi li Luka nastupe slične onima u tekućoj sezoni, produljit će automatski na još tu jednu godinu.

Dogodi li se nešto nepredviđeno u te dvije godine i Luka odluči ranije zaključiti karijeru, dobio je pozivnicu ubaciti se u klupski menadžment i preuzeti funkciju koja će najviše odgovarati njegovim afinitetima i željama.

Modrić je sve u Madridu osvojio svojim pristupom i čudesnim kapacitetima u ovim godinama i realovci ga žele zadržati u momčadi sve dok mu to tijelo dozvoljava, a on je nedavno rekao kako neće imati ništa protiv igranja do 40-e.

Ancelottijevo mišljenje jest da je i u ovim godinama trenutačno nezamjenjiv u Realu iako su njegove projicirane zamjene Camavinga i Valverde već u klubu, a trenerov stav dodatno pojačavaju navijači, koji često pjevaju Lukino ime u najtežim utakmicama u sezoni, prenosi Gol.hr.

