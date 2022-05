Legendarni Prosinečki komentirao tko bi mogao slaviti u finalu Lige prvaka

Podijeli:







Izvor: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Veliki okršaj u Parizu na rasporedu je u 21 sat. Za uhati trofej Lige prvaka bore se Real Madrid i Liverpool.

Bivši Vatreni Robert Prosinečki igrao je između ostalih za španjolske velikane Real Madrid i Barcelonu. Kad smo ga nazvali da malo prokomentiramo očekivanja od finala Lige prvaka između Reala i Liverpoola. Iako ne krije da je u duši Realovac, priznao je da ipak malu prednost daje Redsima.

“Kad god kažeš da si ti favorit Realu onda se zabune ljudi, kao što je bio Chelsea, pa onda Paris, pa sad Manchester City. Real je Real i Real može i navikao je osvajati takve trofeje samim time što ih i ima najviše. I kad nisu bili najbolji pa su osvajali Ligu prvaka. Bit će to vrlo zanimljiva utakmica. Po mom nekom viđenju ako Real i Liverpool prođe onda nećemo dalje ni pričati, potpuno zasluženo.

Pobijedili su najbolje momčadi u ovom trenu u svijetu, izbacio ih je i sada ako još to od Liverpoola napravi onda svaka čast. Liverpool nije prvi sigurno da im je bitan ovaj trofej LP tako da će to biti dobra utakmica. Možda malu laganu prednost, makar to kad kažeš protiv Reala to je onda katastrofa, ali malu prednost dajem Liverpoolu. Po nekom igranju, napadačima koje imaju, po cijeloj ekipi koja stvarno igra jako dobro. Eh sad kad ti možeš reći da si favorit protiv Reala, to je onda teško reći”, rekao je Prosinečki za Sport klub.

Igrač koji je rješavao Realove utakmice ove sezone, pogotovo u LP, je Karim Benzema. Žuti o njemu ima izrazito visoko mišljenje.

“Benzema je jedan od najzaslužnijih, možda i najzaslužniji što je Real tu gdje je. Od prvenstva što su osvojili pa do dolaska do finala. Jedan igrač kojim je sasvim drugačije s njim i bez njega, ne samo što daje golove nego samim time što im je on neki vođa što je vrlo bitno i na kraju krajeva on je bio taj koji je rješavao te utakmice koje su se igrale, ove najvažnije. Tako da Benzema je vrlo bitan.”

S druge strane, tu je Mohamed Salah…

“Salah je igrač koji je isto ovu i prethodnu sezonu igrao jako dobro. Radi se o jednom top igraču. Obojica su najzaslužniji što su i Liverpool i Real tu gdje jesu.”

