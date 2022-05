Kovačić zbog ozljede propušta finale FA kupa

Podijeli:







Izvor: Action Images via Reuters/Lee Smith

Hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić gotovo sigurno neće moći igrati za Chelsea u finalu FA kupa protiv Liverpoola, koje je na rasporedu u subotu.

On je srijedu u utakmici protiv Leedsa zadobio ozljedu gležnja. Na njegov gležanj je žestoko startao Daniel James u 24. minuti te mu je sudac pokazao crveni karton. Kovačić je ostao na travnjaku još pet minuta, ali je onda morao biti zamijenjen.

“Malo je vjerojatno da će Kovačić igrati u finalu FA kupa, to vam govorim kao trener, a ne kao stručnjak. Ima natečen gležanj i jake bolove. Sada je u strahu da će propustiti finale. Ako se to dogodi bit ću vrlo razočaran, jer bi sigurno bio u početnoj postavi. On je bio vrlo uzbuđen zbog finala. Sada moramo čekati, možda se dogodi čudo i bude spreman za finale”, izjavio trener Chleseaja Thomas Tuchel.

