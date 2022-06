Kako će izgledati Svjetsko nogometno prvenstvo u zemlji strogih vjerskih zakona?

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Mohammed Dabbous

Prvi put u povijesti Svjetsko nogometno prvenstvo održava se zimi, prvi put na Bliskom istoku i prvi put u islamskoj zemlji sa strogim vjerskim zakonima. U Kataru je konzumacija alkohola moguća samo u luksuznim hotelima i to po paprenim cijenama, razuzdano ponašanje strogo se kažnjava, a posjedovanje droge ili izvanbračni seksualni odnosi mogu dovesti do zatvorskih kazni. Bit će to pravi izazov za nogometne navijače koji namjeravaju doći u tu malu i bogatu državu.

Kako će izgledati prvenstvo u Kataru? Nogomet, razgledavanje, odlazak u smještaj. Jer strogi katarski zakoni ne dozvoljavaju konzumaciju alkohola, spolni odnos izvan braka, a ako samo pokušate unijeti drogu u zemlju – mogli biste platiti čak i – vlastitom glavom. Da, Katar provodi smrtni kaznu.

Nogometna euforija 2018. poharala je Hrvatsku, slavilo se na trgovima i u lokalima, a čarter letovi organizirani su i po nekoliko puta dnevno. Svatko tko je mogao, želio je biti u Rusiji, pogotovo na finalnoj utakmici. Zbog nogometa, čini se, hrvatski navijači, spremni su poštivati i baš sva pravila strogog Katara.

“Pravila su da se poštivaju, kako domaćin odredi.” “Ja bih išao pod cijenu da ni pivo ne popijem.” “Ma šta god treba, nema problema.”

Konačna pravila Katar će objaviti u narednim tjednima, mnogi se nadaju popuštanju.

“Priča o tome kako je stroga kultura, ali bit će mjesta za alkohol”, kaže glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.

Predsjednik FIFA-e već sada pokušava smiriti strasti. Kaže: Neće to biti baš tako.

“Naravno da će ljudi biti uhićeni ako nešto unište, ako se počnu svađati na ulicama. Ne očekujemo da će se to dogoditi na Svjetskim prvenstvima, normalno, dolaze obitelji, ljudi dolaze uživati i mi očekujemo da će se to dogoditi. U Kataru posebno, a ako govorimo i o LGBT zajednici, svi će biti dobrodošli. Da Katar nije želio poželjeti dobrodošlicu svima, ne bi organizirali Svjetsko prvenstvo na kojem dočekuje cijeli svijet”, rekao je Gianni Infantino, predsjednik FIFA-e.

Putuju li Hrvati u Katar?

No, hrvatski navijači 2022. neće u rijekama stizati u ovu zemlju. Prvi razlog – tko nema ulaznicu za utakmicu, uopće ne smije preći granicu. Za prvi krug natjecanja kartu je kupilo između 1.500 i dvije tisuće navijača.

Još jedan razlog koji otežava odlazak u Katar je cijena ove pustolovine. Navijaču bi za to putovanje u prosjeku trebalo 25 tisuća kuna. Ako uopće pronađe smještaj. Jer zemlja još uvijek nema dovoljno hotela, apartmana niti kampova.

Zbog svih tih razloga, putničke agencije u Hrvatskoj zasad uglavnom ne organiziraju putovanje na svjetsko prvenstvo u Katar.

“Nitko se ne želi upuštati u to, preriskantno je”, istaknuo je predsjednik UHPA-e Tomislav Fain.

Potražnja za prvenstvo rekordna

No, potražnja za ovo prvenstvo je rekordna. Za dva milijuna dostupnih ulaznica, iz cijelog svijeta stiglo je čak 27 milijuna zahtjeva. Organizatori prestižnog natjecanja tvrde: Radimo na rješenjima za smještaj.

“Trudili smo se osigurati da nudimo različite ponude u različitim kategorijama, dakle od pristupačne koja se kreće od 80 do 100 dolara po noći, pa sve do, kao što ste rekli, onih skupljih gdje smo tražili ponude u smislu hotela s pet zvjezdica ili čak neke od luksuznih ponuda u smislu brodova za krstarenje. Stoga pokušavamo stvoriti široku ponudu koja će zadovoljiti svakoga”, istaknuo je direktor Svjetskog prvenstva u Kataru Hassan al Thawadi.

“Smještaj nije briga, sve je učinjeno kako bi ovdje bilo dovoljno spremnog smještaja, ali i naravno u susjednim zemljama. Jer, ne zaboravimo ovo: Ovo je FIFA Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022., ali je i Svjetsko prvenstvo cijelog Vijeća za suradnju u Zaljevu, cijelog Bliskog istoka”, rekao je Infantino.

Drukčije, a sigurno izazovno i za domaćine i za navijače Svjetsko nogometno prvenstvo se bliži. Za šest mjeseci u jednom, ne baš tako velikom gradu će se naći 32 različite navijačke skupine. No, kakva god i koliko god stroga pravila katarskih domaćina bila – oni koji dolaze, morat će se prilagoditi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.