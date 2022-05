Ivan Perišić je novi igrač Tottenhama. Hrvatski reprezentativac s engleskim prvoligašem potpisao je ugovor na dvije godine. Nakon što je igrao u Francuskoj (Sochaux), Njemačkoj (Borussia Dortmund i Bayern) te Italiji, 33-godišnji krilni igrač okušat će se i u Engleskoj.

Tottenham je potvrdio da je Perišić potpisao za njih.

✍️ We are delighted to announce the transfer of Ivan Perišić.



Welcome to Spurs, Ivan! 💙