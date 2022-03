Infantino: FIFA nije predložila World Cup svake dvije godine

Podijeli:







Izvor: Harold Cunningham / FIFA / AFP

Predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino poručio je na FIFA-inom Kongresu u Dohi kako krovna nogometna organizacija nikada nije predložila organizaciju World Cupa svake dvije godine.

Predsjednik FIFA-e bio je na udaru kritika posljednjih godinu dana, posebice u Europi, zbog prijedloga da se svjetska nogometna prvenstva organiziraju svake dvije umjesto svake četiri godine.

Međutim, Infantino je u četvrtak okupljenim čelnicima svjetskog nogometa rekao da FIFA nikada nije predložila potez koji prijeti podjelom nogometnog svijeta.

“Dopustite mi da budem jasan, FIFA nije predložila Svjetsko prvenstvo svake dvije godine,” kazao je Infantino.

“Da razjasnimo proces. Na posljednjem Kongresu glasovalo se i to sa 88 posto glasova za, da se prouči izvedivost tog i nekih drugih projekata. Uprava FIFA-e, pod vodstvom Arsenea Wengera, to je učinila. Proučili smo izvedivost. Ali, FIFA nije ništa predložila. FIFA je došla do zaključka da je to izvedivo, ali hoće li to imati nekih posljedica i utjecaja,” dodao je.

Infantino je istaknuo kako sada slijedi faza konzultacija i rasprave.

“Dakle, gledajući lige, klubove i igrače… pokušat ćemo voditi raspravu kako bismo pronašli što je najprikladnije za svakoga. Jer svi moraju imati koristi. Pozitivan, negativan ili neutralan, svaka je povratna informacija ono što je važno u ovoj raspravi.”

Predsjednik Europske nogometne federacije (UEFA) Aleksander Čeferin više je puta pozvao na paneuropski bojkot takvog događaja.

Izvješće koje su sastavili KPMG i FTI-jev Delta Partners, pokazao je plan, i rezultirajuće promjene u svjetskom klupskom prvenstvu, mogle bi koštati velike domaće nogometne lige i UEFA-u oko 8 milijardi eura po sezoni u izgubljenim televizijskim pravima, komercijalnim ugovorima i zaradi na dan utakmice.

Anketa od 1000 profesionalnih nogometaša u veljači, koju je organizirao globalni sindikat igrača FIFPRO, pokazala je da tri četvrtine njih želi zadržati turnir svake četiri godine.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.