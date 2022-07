Osvojio je s Milanom titulu prvaka, ludo proslavio sa suigračima, a onda otišao 'pod nož'. Zlatan Ibrahimović (40) zbog toga će propustiti dobar dio nove sezone u kojoj će, tvrde talijanski mediji, i dalje nositi dres 'rossonera'.

Napadač Milana Zlatan Ibrahimović (40) u sljedećih će nekoliko dana potpisati novi ugovor s talijanskim velikanom. Ugovor će trajati najmanje do 30. lipnja 2023. godine, prenosi Sky Sport Italija.

No, Zlatan je odlučio da će na San Siru ostati pod svojim uvjetima i tako šokirao čelnike kluba.

Zlatan Ibrahimović has decided to extend his contract with AC Milan! Zlatan will continue for one more season, agreement in place until June 2023. 🚨🇸🇪 #ACMilan @SkySport



Ibrahimović suffered knee injury and his recovery will take 6/7 months but he will accept lower salary.